Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Лысак заявил о том, что этой ночью российские оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел Никополя, в результате которого нанесли ущерб жителям города.

Сообщается, что из-за артиллерийских ударов в Никополе было повреждено семь частных домов, а также транспорт, линия электропередач и ещё ряд частных объектов. По последним данным представителей Днепропетровской ОВА известно, что пострадавших в результате артобстрела нет.

Стоит отметить, что оккупанты достаточно часто совершают ракетные и артиллерийские обстрелы города Никополь.

Напомним, ранее мы писали о масштабном пожаре в Перми.