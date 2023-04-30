Как сообщает «НБН«, об этом в своем Telegram-канале написал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В частности, он отметил, что артиллерия страны-оккупанта опять атаковала Белозерку. Как результат травмы тяжелой степени получил 29-летний мужчина. Его доставили в больницу с ранениями грудной клетки, врачи борются за жизнь пострадавшего.

Кроме того, враг обстрелял Одрадокаменку Тягинской громады. Захватчики попали непосредственно в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте, — сказано в сообщении.

Отметим, что вчера, 29 апреля, оккупанты обстреляли Херсонскую область с РСЗО. Жертвой вражеской атаки стал мужчина. За день до этого, 28 апреля, захватчики обстреляли Белозерку Херсонской области. Погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.

Напомним, ранее мы уже писали об эвакуации в Херсонской области.