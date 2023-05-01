В данном случае, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение Херсонской областной военной администрации, удар пришелся по Кизомысу, что в Белозерской громаде.

Согласно обнародованному сообщению, авиация России сбросила две управляемые бомбы на вышеуказанное место.

В настоящее время информация о пострадавших или разрушениях в результате нанесенного врагом удара уточняется.

Напомним, буквально вчера мы уже писали об ударе войск Путина по территории Херсонской области, что произошло тридцатого апреля. Тогда в результате преступных действий оккупантов один гражданский погиб и один человек пострадал.