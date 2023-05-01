В эфире национального телемарафона чиновник сообщил, что Министерство образования и науки Украины рекомендует военным администрациям и школам при организации выпускных вечеров учитывать ситуацию с безопасностью и требования военного положения, информирует «НБН».

По словам Витренко, в Минобразования уверены, что большие празднования при нынешней ситуации в стране неуместны, но и детство у юных украинцев отбирать не нужно. Поэтому решение о проведении выпускных будут приниматься в школах дирекцией и учителями.

Замминистра добавил, что, вероятно, в тех регионах, где школьники обучались в онлайн-формате, выпускных вечеров не будет, чтобы не подвергать опасности детей, их родителей и педагогов.

Напомним, в ОК «Юг» оценили уровень угрозы ракетных обстрелов Украины российскими захватчиками на майские праздники.