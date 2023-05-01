В эфире национального телемарафона руководитель пресс-центра прокомментировала новые ракетные удары войск Российской Федерации по Украине, информирует «НБН».

По словам спикера оперативного командования «Юг», страна-агрессор продолжает выпуск ракет и снарядов для атак на нашу страну. Теперь путинские оккупационные силы в преддверии анонсированного контрнаступления защитников пытаются разрушить логистические центры и маршруты, чтобы помешать поставкам оружия для армии Украины.

Гуменюк отметила, что помимо попыток сорвать предстоящую военную операцию ВСУ россияне не отказались от обстрелов украинских энергетических объектов. В пропагандистских пабликах негодуют из-за того, что в соседней стране «давно не выключался свет».

Глава пресс-центра отметила, что ВС РФ таким образом продолжают демонстрировать «силу и мощь» на фоне своих многочисленных провалов на фронте.

Отметим, что в Военно-морских силах Украины сообщили о количестве вражеских ракет в Черном море, оценив угрозу новых обстрелов.