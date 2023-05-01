Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова в Телеграм, речь идет о временно оккупированной Михайловке. Именно по месту расположения военного штаба РФ в вышеуказанном населенном пункте, был нанесен удар.

Федоров отметил, что удар по штабу российской армии был нанесен сегодня приблизительно в 14:30.

Известно также, что место нахождения российского военного штаба удалось вычислить украинским разведчикам. Также наша разведка отследила момент, когда в этом самом штабе будет скопление вражеских сил, и «передала координаты дальше».

Напоследок Иван Федоров добавил:

В итоге, вместо шашлыка – поджаренные оккупанты.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российская пропаганда начала говорить о вероятном ударе по Москве на 9 мая.