В эфире национального телемарафона министр обороны объяснил промедление Запада с предоставлением нашей армии многофункциональных истребителей, в частности, американских боевых самолетов F-16, информирует «НБН».

По словам главы оборонного ведомства, «что невозможно сегодня, будет возможным завтра». Он напомнил, что Украина ранее получила зенитные ракетные комплексы Iris-T, NASAMS, Crotale и наземные системы Samp-T, которые уже защищают небо над нашей страной.

Резников убежден, что вскоре западные союзники предоставят нашим защитникам боевые самолеты четвертого поколения. Партнеры не спешат с передачей истребителей, поскольку им придется поддерживать их в надлежащем состоянии, а также предоставлять для них снаряды.

Министр добавил, что отправка такой авиации в Украину – «самая дорогая история» для Запада, который сознательно хочет дойти до финиша – победы нашей страны в войне против России.

Отметим, что спикер Воздушных сил ВСУ рассказал о необходимости армии иметь современные истребители.