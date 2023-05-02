В эфире «24 канала» советник мэра сообщил, что «освободители» придумывают разные объяснения взрывам в Мариуполе. По словам чиновника, захватчики уже не используют устаревшие фразы о «падении крана», «срыве газового баллона» либо «преодолении звукового барьера самолетом» в городе, информирует «НБН».

Андрющенко рассказал, что теперь регулярные «хлопки» в Мариуполе оккупанты объясняют «работой ракетных войск». Эта фраза распространяется также на других временно захваченных территориях, в частности в Мелитополе.

Как сообщалось, глава государства Владимир Зеленский показал новые кадры из разрушенного российскими войсками Мариуполя. Президент отметил, что город превратился в руины из-за массированных обстрелов армии Путина.