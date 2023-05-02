В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» глава оборонного ведомства заверил, что в Кремле рассматривают разные варианты возможных сценариев, которые помогут оправдать очередные провалы российских войск на поле боя в Украине, информирует «НБН».

Резников обратил внимание, что на публичных ресурсах в России уже звучат призывы заканчивать так называемую «спецоперацию» либо переходить к обороне и удерживать «новые» территории. Поэтому Москва думает, как будет «продавать» своим гражданам успехи ВСУ.

По словам министра, не исключено, что «жест доброй воли» армии Путина произойдет под видом какого-то катаклизма. Кремль может переключить внимание россиян с бегства захватчиков на техногенную катастрофу внутри страны, в результате которой появятся риски для населения. Москва будет аккумулировать ресурсы, в том числе и солдат, для ликвидации ее последствий.

Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что сразу одержать победу в войне над Россией очень сложно, рассказав, что должна делать Украина.