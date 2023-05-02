В эфире «24 канала» Березовец рассказал, что путинские оккупационные силы пытаются захватить Бахмут, 80% которого они контролируют, информирует «НБН».

По словам офицера, в результате контрнаступления защитников удалось отбить и взять под контроль ранее потерянные территории. Кроме того, украинские военные по-прежнему удерживают город, так как, по сути, «освободители» фактически контролируют руины, что им ничего не дает.

Боец отметил, что оккупанты захватывают эти руины тактикой «выжженной земли», забрасывая все помещения гранатами, атакуя этими боеприпасами в основном ночью. Также с наступлением темноты захватчики используют дроны с тепловизорами, чтобы обнаружить местонахождение защитников и нанести удар всем, что есть у них в арсенале.

Военный добавил, что сейчас защищать Бахмут намного сложнее, чем несколько месяцев назад, поскольку в городе уже нет воды, газа и света. Больше всего бойцы нуждаются в питьевой воде, из-за нехватки которой вынуждены пить жизненно важную жидкость из канализации, вбрасывая в нее обеззараживающие таблетки.

Как сообщалось, представитель Белого дома озвучил потери путинских войск в Бахмуте.