Как информирует «НБН», в ТГ-канале руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что нанесенные за минувшие сутки удары россиян пришлись по Купянскому, Чугуевскому, а также Харьковскому районах региона.

Согласно словам главы областной военной администрации, в результате атаки агрессора по селе Кучеровка, что в Купянском районе, один человек, мужчина 65 лет, получил ранения и был госпитализирован. Кроме того, в селе были повреждены три частных дома, автотранспорт и другие хозяйственные постройки.

В Чугуевском районе, а точнее в городе Волчанск ранения в результате удара Россиян получил 57-летний мужчина. Он был госпитализирован в медучреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести.

В Харьковском районе, в селе Ольховатка вражескими обстрелами был поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.

Напомним, ранее вчера мы уже писали об обстрелах россиянами Херсонской области.