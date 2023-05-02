Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных сил Украины.

Так, отмечается, что в населенных пунктах Константиновка, Дорожнянка, Решетиловка, а также Млечное российские террористы запретили мирному населению въезд, если у человека нет местной прописки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинская разведка вычислила координаты военного штаба России на территории временно оккупированной Запорожской области. В итоге по этому месту был нанесен удар.