Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», по его словам, они могут делать это для того, чтобы миновать опасности для собственной жизни.

Дословно из заявления Данилова:

Самым ценным для человека является его жизнь. И если опасность угрожает, если человека могут лишить жизни, то человек должен принять для себя весьма непростое решение, но обязательно должен выжить, какие бы условия не были.

Он добавил, что это не вина граждан Украины, которые проживают на ВОТ.

При этом секретарь СНБО добавил, что совсем иная ситуация с теми, кто работает с оккупационными силами и помогает им выполнять их задачи:

Однозначно, мы сможем разобраться после освобождения наших территорий, у кого и какие жизненные обстоятельства были.

Ранее Данилов рассказал об обсуждении отказа от обороны Бахмута.