Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ«, об этом пишут пропагандистские российские агентства.

В частности, там заявляют о том, что якобы «украинские БПЛА» предприняли попытку атаковать Кремль. Самого же Путина во время инцидента там не было. Он находился на собственной даче в Подмосковье, о чем заявил его спикер Дмитрий Песков.

Кроме того, захватчики отметили, что в результате падения БПЛА и разлета осколков «нет материального ущерба и нет пострадавших». Но в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как горит купол Сенатского дворца.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Алексея Резникова относительно «атаки» Украины на Кремль.