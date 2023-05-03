Военачальник сообщил, что в Республике Беларусь по-прежнему находится авиационная группировка и наземные войска страны-агрессора. Ориентировочное количество путинских военных до 2500 человек.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Командования Объединенных сил ВСУ.

По словам генерала, в то же время на территории Курской и Брянской областей РФ находятся до 17 000 российских военных. Оккупанты продолжают обстреливать приграничные регионы нашей страны ракетами и бомбами.

Наев заявил, что на сегодня нет угрозы наступления с территории Российской Федерации или Республики Беларусь, однако это не значит, что защитники будут сидеть сложа руки. Наши военные ежедневно работают над укреплением обороны и готовятся на случай вражеской атаки.

Ранее СМИ сообщили, что путинские оккупационные силы не готовы к украинскому контрнаступлению. Журналисты рассказали, какие события в РФ указывают на это.