Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях множества ведомств, в том числе пресс-службе Офиса генерального прокурора, пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, сообщении главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в ТГ-канале, а также руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Марочко в Телеграм.

Дословно из сообщения, обнародованного Марочко:

Для Херсонской общины есть страшные новости! Из-за преступных действий рашистов, сейчас уже известно о семнадцати погибших мирных жителях. Еще 45 человек были ранены, среди которых двое детишек.

Кроме того, по состоянию на 17:59 руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин проинформировал, что в это время из-за обстрела со стороны врага пострадали еще пять мирных жителей. Один человек погиб, а еще четыре были ранены.

Ранее мы писали о комментарии МВД относительно обстрела рашистами Херсонщины.