В эфире «Радио Свобода» чиновник, комментируя возвращение Крыма под контроль Украины, отметил, что ему сложно сказать, будут ли россияне что-то отдавать без боя, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, он уверен в том, что Украина будет деоккупировать полуостров таким образом, который сочтет необходимым, и, если потребуется использовать другие средства, это будет сделано.

Данилов напомнил, что Крым – это территория нашей страны и задача украинцев – освободить ее. Он добавил, что взрывы на полуострове – сигнал для россиян, чтобы они как можно скорее убирались оттуда.

Как сообщалось, представитель ГУР МОУ прокомментировал слова американского отставного генерала Бена Ходжеса относительно деоккупации Крыма.