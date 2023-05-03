Как информирует «НБН» со ссылкой на The Washington Post, прямого ответа, правда, глава Минобороны не предоставил.

Так, Алексей Резников не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к «атаке» БПЛА.

Он подчеркнул, что «ежедневно и каждую ночь Российская Федерация официально занимается террором гражданского населения Украины».

Глава ведомства добавил, что ПВО Украины уничтожили 17 из 18 БПЛА, которые Россия запустила по Украине в ночь на третье мая.

В итоге Резников заявил:

Если некоторые чиновник из Кремля предпримут попытку обвинить кого-то, то они могут обвинить этом сами себя.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Белого дома относительно «атаки» БПЛА на Кремль.