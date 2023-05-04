В своем отчете эксперты ISW заявили, что в РФ тщательно организовали провокацию с БПЛА, чтобы Москва могла использовать этот информационный повод в своих политических и военных целях, информирует «НБН».

По словам специалистов, на фоне существенного укрепления противовоздушной обороны в Москве взрыв беспилотника прямо над Кремлем выглядит неправдоподобно. Есть несколько признаков, которые указывают на то, что «атака» была тщательно организована и проведена внутри страны.

Американские аналитики обратили внимание на то, что представители власти государства-террориста немедленно прокомментировали инцидент. Кремль традиционно обвинил в «нападении» Украину и все официальные ответы РФ быстро сформировались вокруг этого заявления. Если бы «теракт» был организован не в России, это стало неожиданным событием для Москвы.

Руководство страны-агрессора быстро и последовательно отреагировало на «атаку» и это позволяет предположить, что в РФ тщательно спланировали инцидент накануне 9 мая, чтобы представить населению войну против Украины как нечто экзистенциальное.

В Институте изучения войны предполагают, что Кремль может использовать этот информационный повод, чтобы оправдать ограничение празднования 9 мая либо его отмену. Также провокация может быть подготовкой для более масштабной мобилизации россиян.

Напомним, что госсекретарь США отреагировал на заявления Москвы о том, что «атака» на Кремль была организована Украиной.