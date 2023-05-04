Военный преступник прогнозирует сражение руководства государства-террориста за Казахстан. По словам Гиркина, Кремлю невыгодно наличие представителей власти этой страны, которые не лояльны к Москве, информирует «НБН».

По словам бывшего «министра обороны ДНР», если страна-агрессор решится на это, она получит новый фронт, поскольку Астана тянется к Западу. Он убежден, что сражение за Казахстан Россия начнет, если у нее останется ресурс после боевых действий в Украине. Террорист не исключает, что РФ потерпит поражение в этой войне.

Ранее Гиркин в очередной раз раскритиковал так называемую «спецоперацию» россиян. Экс-офицер ФСБ РФ напомнил о самых больших провалах путинских оккупационных сил в Украине.