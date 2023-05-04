Бывший «главный космонавт» России высказался об украинском контрнаступлении, рассказав о «единственном варианте» для российских захватчиков, чтобы «остановить» проведение масштабной военной операции, информирует «НБН».

Рогозин считает, что украинские защитники создают опасность для путинских оккупационных войск. По этой причине экс-глава «Роскосмоса» считает, что «освободители» должны применить ядерное оружие. Он убежден, что использование боеголовок поможет «уровнять силы», таким образом признав мощь украинской армии.

«Придется применить тактическое ядерное оружие для остановки украинского контрнаступления» – экс-глава «Роскосмоса» Рогозин. Мистер Рваный Туз имеет сказать… pic.twitter.com/bbeFOcLHKZ — 1¢ wise (@mikailme) May 4, 2023

Накануне российский олигарх, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины.