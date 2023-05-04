Как информирует «НБН», в КГВА рассказали о последствиях и том, как отработала ПВО Украины.

Так, начальник КГВА Сергей Попко рассказал о том, что это была уже третья атака России за последние четыре дня. По его словам, россияне выпустили по Киеву как дроны-камикадзе «Шахед», так и ракеты, по всей вероятности, баллистического типа.

Дословно из его заявления:

Согласно предварительной информации, в воздушном пространстве столицы Украины Киева силами нашей ПВО были уничтожены все вражеские ракеты и беспилотники. Информация уточняется. Оперативные сведения говорят о том, что жертвы среди гражданского населения, а также разрушения жилых объектов или инфраструктуры отсутствуют.

Помимо этого, было зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, но какого-либо вреда жизни и здоровью людей, или же серьезных повреждений застройкам города это не нанесло.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе России по Херсону.