Как информирует «НБН», об этом в комментарии «Украинской правде» сообщили Воздушные силы Украины, а также рассказал начальник КГВА Сергей Попко в ТГ-канале.

Так, в Воздушных силах Украины проинформировали, что противовоздушная оборона работала по беспилотнику, который был в итоге уничтожен силами мобильных огневых групп.

В свою очередь Сергей Попко сообщил:

Во время последней воздушной тревоги над столицей Украины был зафиксирован БПЛА. Силы и средства ПВО сбили этот объект. У мережі з'явилося відео, як над Києвом збили дрон pic.twitter.com/2kQ1kvy2p0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 4, 2023

Согласно информации, обнародованной КГВА, в результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар. Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают на месте происшествия.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Путин отреагировал на «атаку» БПЛА по Кремлю.