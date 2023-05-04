Как информирует «НБН», представители Оперативного командования «Юг» на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказали, что украинские защитники смогли уничтожить в небе двенадцать вражеских БПЛА. Но три из них все же попали по общежитиям одного из учебных заведений.

В сообщении отмечается:

По Одессе в ночное время враг выпустил пятнадцать «Шахедов-131/136».

Двенадцать дронов противника сбили бойцы Сил ПВО и мобильных огневых групп.

Также военные добавили:

Три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Никто из людей не пострадал.

Напомним, ранее мы уже писали о ночной ракетной атаке России на Киев.