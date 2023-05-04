В британской разведке считают, что стране-агрессору, вероятно, придется изменить систему поставок топлива в связи с регулярными «хлопками» на базах хранения в приграничье с Украиной.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что, а последние месяцы на временно захваченных украинских территориях и в приграничных регионах страны-агрессора регулярно горят базы хранения топлива.

Последний подобный инцидент зафиксирован в среду, 3 мая, в России. С российского стороны Керченского пролива в поселке Волна загорелась база хранения горючего, вероятно, в результате удара БПЛА.

Разведка Великобритании утверждает, что повреждение объектов хранения топлива и сети распределения вынудит оккупантов изменить логистику горючего для смягчения последствий «хлопков».

В ведомстве предполагают, что для этого россияне могут усилить меры защиты на базах хранения либо переориентироваться на инфраструктуру регионов страны-агрессора, которым меньше угрожают атаки.

Ранее британское оборонное ведомство опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине.