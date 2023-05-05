Череватый напомнил, что олигарх в течение нескольких месяцев разбрасывается громкими заявлениями, чтобы привлечь к себе внимание, информирует «НБН» со ссылкой «24 канал».

По словам спикера Восточной группировки войск, Пригожин делает это поскольку у его ЧВК заканчивается живая сила из-за больших потерь на фронте в Украине, кроме того, он продолжает конфликтовать с Министерством обороны РФ.

Череватый отметил, что у наемников «повара Путина» не столько «снарядный голод», на который жалуется олигарх, сколько человеческий. Кроме того, владелец ЧВК может искать повод для вывода своей «армии» из Бахмута, поскольку его боевики не получают необходимой помощи от оборонного ведомства РФ.

В то же время в Бахмуте продолжаются интенсивные бои, «вагнеровцы» идут в атаку и делают все, чтобы попытаться взять под контроль город к 9 мая.

Ранее на заявление Пригожина об отступлении наемников ЧВК из Бахмута отреагировали в Кремле.