Пресс-служба Пригожина в Telegram-канале опубликовала текст обращения олигарха и его наемников к главе Генштаба ВС России Валерию Герасимову, министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу и гражданам РФ, информирует «НБН».

От имени «вагнеровцев» и командования ЧВК Пригожин заявил, что боевики его «армии» в среду, 10 мая, вынужденно передадут позиции в Бахмуте подразделениям оборонного ведомства РФ и выйдут из города в тыл, чтобы «зализать раны».

«Повар Путина» также сообщил причину отступления его наемников – «снарядный голод» у ЧВК, из-за которого «вагнеровцы» обречены на гибель.

Ранее Пригожин записал видео, обрушившись с нецензурной бранью на высшее военное руководство государства-террориста. Олигарх заявил, что у «Вагнера» могли бы быть потери в пять раз меньше при поставках нормы боеприпасов.