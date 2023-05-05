Как информирует «НБН», по данным Сумской областной военной администрации, россияне осуществили девять обстрелов. В общей сложности, в регионе прогремели тридцать три взрыва.

Отмечается, что обстрелам подверглись населенные пункты Шалыгинской, Великописаревской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Юнаковской, Новослободской громад.

Отмечается, что в результате обстрела Зноб-Новгородской громады были повреждены частные жилые дома.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что вечером пятого мая в Запорожье прогремели взрывы.