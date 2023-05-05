В своем Telegram-канале представитель оборонного ведомства рассказала, что путинские оккупационные силы по-прежнему изо всех сил стараются взять под контроль Бахмут до 9 мая, информирует «НБН».

Как сообщила Маляр, для этой цели РФ забирает боевиков «армии Пригожина» с других направлений, заменяя ими штурмовые отряды десантников, которые воюют на Бахмутском направлении.

Заместитель министра обороны добавила, что защитники не дают захватчикам прорвать оборону. Также ВСУ накрыли артиллерийским огнем места хранения боеприпасов «армии» Пригожина, уничтожив их.

Ранее в ВСУ отреагировали на заявление «повара Путина» об отступлении его наемников из Бахмута 10 мая, объяснив, какие цели преследует олигарх.