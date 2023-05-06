Как информирует «НБН» со ссылкой на местные ТГ-каналы, по предварительной информации взрывы слышали в Гагаринском районе города.

Дословно из обнародованного сообщения:

В Гагаринском районе Севастополя трах-бабах. Ближе к бухте Казачьей.

Помимо того, в Сети появилась информация о работе систем ПВО.

В сообщении отмечается:

Сработала система противовоздушной обороны. По всей видимости, тренировочная. По звукам две ракеты. Но информация уточняется.

Напомним, ранее мы уже сообщали о взрывах в Севастополе. А в ГУР озвучили последствия «хлопков» на нефтебазе.