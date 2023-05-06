Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Как стало известно, утром, 6 апреля, на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучало несколько взрывов. Местные СМИ сразу же начали писать о том, что это работа противовоздушной обороны полуострова.

Примечательно, что взрывы было слышно приблизительно в 8:04 в Красногвардейском районе Крыма. Об этом писали местные телеграм-каналы, а также СМИ. «В 8:05 взрыв прозвучал вблизи населённого пункта Джанкой-Красногвардейский».

На данный момент известно о двух «хлопках». Является ли это действительно работа противовоздушной обороны полуострова на данный момент неизвестно. Также отсутствуют данные о повреждениях каких-либо объектов.

Напомним, что ранее мы писали о вечерних взрывах в Запорожье.