Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Наталья Гуменюк, во время телеэфира рассказала о том, что российские военные используют различные способы для того, чтобы прощупать украинскую противовоздушную оборону.

Так, Гуменюк рассказывает о том, что Вооруженные силы РФ очень часто меняют тактики, делается это для того, чтобы истощить противовоздушную оборону Украины. Гуменюк заявляет, что частая смена тактик обстрелов — это ни что иное, как попытки обойти ее.

Кроме того, Наталья Гуменюк рассказала и о том, что на данный момент оккупанты все чаще обстреливают украинские территории с менее точно вооружения. Представительница ОК «Юг» считает, что это делается для того, чтобы сэкономить более точное оружия для других целей, в то время как для провокаций и истощения ПВО подойдет и слабое вооружение.

Ранее мы писали, что украинское ПВО смогло сбить российскую гиперзвуковую ракету.