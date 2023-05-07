Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Если верить данным властей, то за прошлые сутки российские оккупационные войска обстреляли территорию Херсонской области 51 раз. Известно, что оккупанты наносят удары изо всех возможных видов оружия.

В результате вчерашних обстрелов по территории Херсонской области погибло 6 мирных жителей, также четверо получили ранения. Известно, что оккупанты наносят удары также и по самому областному центру — городу Херсон. За минувшие сутки было зафиксировано четыре атаки на облцентр.

Известно, что российские оккупанты наносят удары по жилым кварталам в Херсонской области, в результате чего гибнут люди.

Также стоит отметить, что оккупанты активно обстреливают и населенные пункты в Донецкой области. Там за прошлые сутки из-за атак россиян известно о 5 раненых. Вражеские войска активно обстреливают населенные пункты Авдеевка, Северное, Максимовка, Красногоровка и Нью-Йорк.

Напомним, ранее мы писали о ночной атаке на Николаев.