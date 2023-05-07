Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные российского пропагандистского источника.

С источника стало известно о том, что представители российских спецслужб рассказали, что украинская сторона, якобы готовила «диверсию» на одном из российских аэродромов. Конкретно речь идет о аэродроме в Ивановской области.

Представители Федеральной службы безопасности также рассказали о том, что в ходе этой «диверсии» украинцы хотели использовать дроны. Также там пишут о самодельных взрывных устройствах, которые якобы должны были быть доставлены с Черниговской области.

По их словам главной целью для поражения мог стать самолет радиолокационного обнаружения и управления А-50. Российская пропаганда также пишет о «диверсионной группе», которой руководили украинские спецслужбы.

Отметим, что в ФСБ заявили о том, что данная «ДРГ» была якобы задержана на территории Тульской области в момент передачи средств поражения. Также там говорят, что все участники этой якобы «диверсионной группы» были завербованы ГУР МОУ.

Отметим, мы ранее писали о взрывах в Свердловской области.