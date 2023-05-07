Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном мэром Мелитополя Ивана Федорова.

Дословно из сообщения городского головы:

У оккупантов уже так подпекает, что они убегают дальше, чем видят, оставляя людей на грани гуманитарной катастрофы.

Он добавил, что в Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись продуктовые магазины «Мера». Жители говорят, что их донецкий владелец сбежал из Мелитополя.

При этом Федоров добавил:

Интересно также, что накануне таинственного закрытия в «Мере» была объявлена скидка на большую часть товаров. Там объяснили такую щедрость «первым днем рождения» магазинов. Первый стал последним?

Ранее Федоров уже рассказывал о панике среди оккупантов в Мелитополе.