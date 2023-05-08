Советник городского главы объяснил, что Мариуполь получает воду из резервного водохранилища в Старом Крыму, которое наполняется через поток Кальчика, информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду».

По словам Андрющенко, оккупанты внутри Мариуполя его перекрыли, в результате чего река фактически стала болотом. В жару уровня воды не хватит для обеспечения ею города даже на минимуме, а перекрытый захватчиками поток не позволит водохранилищу восстановиться.

Кроме того, «освободители» решили соединить Старокрымское и Павлопольское водохранилища, что грозит их уничтожением, а также экологической катастрофой – вымиранием флоры и фауны вокруг них.

Чиновник отметил, что Павлопольское водохранилище должно пополняться через Кальмиус при условии функционирующего канала Северского Донца, который сейчас не работает.

Ранее Андрющенко рассказал, как россияне объясняют «бавовну» в Мариуполе.