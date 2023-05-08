Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», в эфире телемарафона спикер Воздушных сил, полковник Юрий Игнат рассказал о последствиях ночной атаки на Одесскую область:

Касательно Одесской области, то регион атаковали семь самолетов, которые выпустили до восьми крылатых ракет Х-22. Часть из них долетела до региона. В результате были поражены определенные объекты. Другие ракеты не достигли своих целей.

В свою очередь в Одесской районной военной администрации сообщили, что в результате попадания ракеты Х-22 в объект логистической инфраструктуры вспыхнул сильный пожар.

Напомним, ранее мы уже писали, что в небе над Киевом ПВО Украины уничтожили более тридцати БПЛА «Шахед».