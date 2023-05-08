Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Сергея Попко, начальника КГВА в ТГ-канале.

Дословно из обнародованного сообщения:

Во время последней воздушной тревоги, которая длилась более 3,5 часов, агрессор предпринимал попытки нанести удар своими БПЛА. Согласно предварительной информации, это были барражирующие боеприпасы «Шахед», которые атаковали Киев с разных направлений. В воздушном пространстве Киева было обнаружена и уничтожено более трех десятков беспилотников.

Также Попко добавил, что в городе после ночной атаки дронов есть разрушения и травмированные.

Также он добавил:

В Киеве в результате падения обломков есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Также есть информация о травмированных. Медики, представители ГСЧС, а также другие экстренные службы работают на местах. Данные оперативной сводки постоянно уточняются.

Напомним, ранее мы уже сообщали о ночной масштабной атаке на Крымский полуостров.