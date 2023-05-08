В программе Дмитрия Комарова «Год. За кадром» министр обороны рассказал, что весной 2022 года на переговорах в Беловежской пуще в Беларуси он предложил членам делегации РФ забрать тела ликвидированных захватчиков, информирует «НБН».

По словам Резникова, на тот момент потери путинских оккупационных сил уже составляли 3000 убитыми и Киев был готов их отдать. Чиновник объяснил россиянам, что с потеплением трупы «освободителей» будут гнить на полях, а хранить их Украине негде.

Заместитель главы Минобороны РФ заявляет, что потери их армии составляют «10, 20 или 30» на что Резников предлагает насыпать на их тела семена, чтобы проросли подсолнухи.

Руководителя оборонного ведомства поразила циничность россиян, которые скрывали реальные потери от себя и от руководства страны.

Также в интервью Резников рассказал, могла ли Украина предотвратить вторжение РФ.