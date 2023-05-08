Как информирует «НБН», в ТГ-канале Анна Маляр рассказала, что вероятность усиления агрессии со стороны России не зависит от даты и возможна до того времени, пока в нашей стране продолжается война.

Она добавила, что невозможно на все сто процентов утверждать или опровергать, будет ли обострение на девятое мая.

Дословно из заявления Анны Маляр:

Вероятность обострения вне зависимости от даты будет до тех пор, пока в нашей стране продолжается война. То, что Россия любит даты и исторические параллели – это да. Однако уже было немало исторических и праздничных дат, к которым так ничего и «не обострилось».

Напомним, ранее мы уже писали о ночном ударе России беспилотниками «Шахед» по столице Украины Киеву.