В эфире национального телемарафона руководитель пресс-центра рассказала, что на сегодня путинские оккупационные силы держат в Черном море четыре ракетоносителя, которые снаряжены 32 ракетами типа «Калибр», информирует «НБН».

По словам спикера оперативного командования «ЮГ», это свидетельствует, что захватчики не отказались от ракетных атак на нашу страну. По ее мнению, оккупанты вряд ли будут привязывать такие обстрелы к определенным датам, например, любимому празднику россиян 9 мая.

Гуменюк напомнила, что теперь, в отличие от прошлого года, ВС РФ используют следующие дни после дат, которые считают выдающимися. При этом россияне непредсказуемы и невозможно заранее сказать, когда произойдет атака.

Глава пресс-центра вспомнила, что 8 и 9 мая 2022 года российские войска атаковали тыловые регионы и не исключено, что они могут это повторить сегодня или завтра.

Она добавила, что в прошлые дни армия Путина пыталась истощить нашу противовоздушную оборону, применяя менее точные ракеты, и сейчас она может использовать более высокоточное оружие.

Ранее об усилении агрессии РФ на 9 мая высказалась заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.