Как информирует «НБН» со ссылкой на видеообращение украинского лидера, для Вооруженных сил Украины появились хорошие новости относительно обеспечения боеприпасами.

Он добавил, что в ходе заседания Ставки главнокомандующего были озвучены доклады по подготовке новых подразделений Украины и поставкам боеприпасов.

Было осуществлено совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Также по этому поводу есть еще хорошие новости, но пока что не пришло время озвучивать их, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Воздушных силах рассказали, когда Украина получит одну из лучших в мире систем ПВО.