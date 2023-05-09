Британская разведка сообщает, что полномасштабная война РФ против Украины создала очередную глобальную проблему для временно захваченного Донецка. Запасы воды в городе достигли рекордно низкого уровня, что обернется в будущем неприятными последствиями.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В ведомстве объяснили, что ВСУ в большей степени контролируют канал Северский Донец – Донбасс, который снабжает водой жителей Донетчины. Захватчики не оставляют попыток захватить этот маршрут и именно дефицит воды побудил их пойти через это направление.

Путинские солдаты своими же руками создали катастрофу, когда интенсивно накрывали артиллерийским огнем канал и другую водную инфраструктуру региона, расположенную вблизи Бахмута Донецкой области.

Разведка Великобритании отмечает, что для компенсации отсутствия успеха в захвате и удержании канала ВС РФ, скорее всего, оккупанты строят водопровод, чтобы решить вопрос с дефицитом воды в Донецке. Однако вряд ли усилия захватчиков помогут открыть доступ временно захваченным территориям региона к воде.

Ранее украинский журналист Денис Казанский рассказал о глобальной проблеме в Донецке, из-за которой люди бегут из города.