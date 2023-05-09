Как информирует «НБН», о последствиях ракетного удара России по Днепропетровской области сообщил в ТГ-канале руководитель ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что обломки вражеской ракеты упали на четырехэтажное здание в центре Днепра. В результате пострадала женщина 1991-го года рождения. Сейчас она находится в больнице.

В свою очередь представитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук проинформировал, что у пострадавшей травма головы и позвоночника.

Касательно самого здания, известно, что в нем были повреждены крыша и перекрытие между квартирами на третьем и четвертом этажах. Порядка сорока человек пришлось эвакуировать.

Дословно из обнародованного сообщения:

Боевая часть ракеты была вывезена спасателями и взрывотехниками из полиции для последующего уничтожения.

Напомним, ранее мы уже писали о ночной ракетной атаке Российской Федерации по Украине.