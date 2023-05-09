О том, что в водах Черного моря сейчас находится вражеская группировка из 14-ти кораблей, из которых лишь менее 5-ти несут на борту крылатые ракеты «Калибр», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Facebook-аккаунте Военно-Морских Сил ВСУ.

По состоянию на 12-ти часов 30-ть минут дня этого вторника, в Черном море из 14-ти российских военных суден, исключительно 4-ре являются кораблями-ракетоносителями «Калибром», которые в состоянии осуществить суммарный залп 32-мя ракетами.

При этом, в акватории Азовского моря — 2-ва вражеских корабля, а в Средиземном море – 5-ть кораблей (только один из них — ракетоноситель крылатых «Калибров», который может атаковать территорию Украины 4-мя ракетами).

Ранее на информационный портал писал о серьезных последствиях массированного ракетного удара России по Днепропетровской области.