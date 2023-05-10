Как информирует «НБН», об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Дословно из его заявления:

Только благодаря продуманным действиям во время обороны на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В частности, мы проводим весьма эффективные контратаки. На определенных участках фронта враг не смог сдержать натиск защитников Украины и отступил на дистанцию до двух километров.

По словам Сырского, несмотря на значительную концентрацию войск и весьма громкие заявления о намерениях взять Бахмут до девятого мая, вражеские силы так и не смогли захватить украинский городю

Сырский добавил:

Украинские силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается.

Напомним, ранее главарь ЧВК «Вагнер» начал говорить о том, что он выведет свои подразделения из Бахмута.