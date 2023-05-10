Глава военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр, открывая встречу, сообщил, что украинскому военачальнику пришлось изменить свои планы. Залужный 9 мая сообщил, что он не будет присутствовать на встрече даже в онлайн-формате.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Главнокомандующий ВСУ отправил адмиралу письмо, в котором объяснил, что не сможет присоединиться ко встрече военного комитета НАТО даже с помощью видеосвязи из-за сложной оперативной ситуации на фронте в Украине.

По словам Бауэра, в Альянсе ожидают получить оценку генерала о развитии ситуации на поле боя от его военного представителя.

Как сообщалось, у Залужного состоялся телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стало известно, что обсуждали военачальники.