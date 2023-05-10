В своем отчете эксперты ISW рассказали, почему «повар Путина» не выполнил свои угрозы относительно вывода боевиков ЧВК из Бахмута, информирует «НБН».

Американские аналитики отмечают, что олигарх использовал 9 мая, чтобы высмеять кремлевского диктатора Владимира Путина. Обсуждая «снарядный голод» и перспективы РФ в Украине, владелец «Вагнера» упомянул фигуру «счастливого дедушки», который считает себя хорошим.

Ранее Пригожин анонсировал выход своей «армии» из Бахмута 10 мая, однако позже он заявил, что боевики продолжат борьбу за город и будут отстаивать свои требования в течение нескольких дней.

В Институте изучения войны считают, что невыполнение угроз об отступлении наемников говорит о понимании Пригожиным своей зависимости от оборонного ведомства РФ.

«Повар Путина» шантажировал Минобороны страны-агрессора, рассчитывая, что оно подчинится его требованиям и изменит приоритеты наступления на Бахмут и он сможет самостоятельно заявить о победе в городе.

Однако олигарху стало ясно, что он не сможет сейчас выполнить свой ультиматум, поскольку оборонное ведомство РФ не намерено отказываться от своих целей для регулярных войск армии Путина.

Ранее в ВСУ объяснили, почему за высказываниями Пригожина должны следить не только разведчики, но и психиатры.