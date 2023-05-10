В своем Telegram-канале заместитель министра обороны сообщила, что в течение недели источники РФ массово распространяют «вбросы» о «ликвидации» командующих армии Украины, информирует «НБН».

По словам представителя оборонного ведомства, публикуя такие сообщения, россияне хотят деморализовать защитников и поднять боевой дух путинских оккупационных сил.

Маляр рассказала, что такая дезинформация РФ преследует несколько целей. Враг намерен оказывать психологическое влияние на людей, деморализовать наши войска и «хайпануть» на теме поднятия духа армии Путина.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что поразило его в реакции представителей делегации РФ, когда он предложил им забрать тела ликвидированных оккупантов.