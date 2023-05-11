В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что ВС РФ активизировали полеты разведывательных БПЛА над Черным морем, поскольку страна-агрессор опасается, что украинское контрнаступление может начаться не только на суше, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, в преддверии масштабной военной операции ВСУ корабельной группировке путинских оккупационных сил неспокойно, поэтому оккупанты все чаще осуществляют запуски разведывательных «птичек».

Ранее руководитель пресс-центра высказалась о ракетных ударах россиян по Украине, указав на особенность атак захватчиков.